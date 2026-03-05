Main Menu

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आया बड़ा बदलाव, जानिए 24K से 14K गोल्ड का ताजा रेट

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 05 Mar, 2026 04:48 PM

gold price today today 5 march 2026

अंतरराष्ट्रीय तनाव और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर भी कीमती धातुओं के बाजार पर दिखाई दे रहा है

Gold Price Today : अंतरराष्ट्रीय तनाव और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर भी कीमती धातुओं के बाजार पर दिखाई दे रहा है, जिससे निवेशकों की सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की मांग बढ़ी है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे तक सोने का अप्रैल वायदा भाव लगभग 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ करीब 1,61,810 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में यह करीब 1,61,525 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बता दें कि वायदा बाजार में सोना 29 जनवरी 2026 को लगभग 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक उच्च स्तर तक पहुंच चुका है।

IBJA के अनुसार सोने का ताजा भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक सुबह के मुकाबले दोपहर में सोने की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिली।

  • कैरेट    सुबह का रेट (प्रति 10 ग्राम)    दोपहर का रेट (प्रति 10 ग्राम)
  • 24 कैरेट    ₹1,62,548    ₹1,59,850
  • 23 कैरेट    ₹1,61,897    ₹1,59,210
  • 22 कैरेट    ₹1,48,894    ₹1,46,423
  • 18 कैरेट    ₹1,21,911    ₹1,19,888
  • 14 कैरेट    ₹95,091    ₹93,512

बिहार के प्रमुख शहरों में सोने का भाव

बिहार के बाजारों में भी सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय रुझान के मुताबिक बदल रही हैं। गुरुवार को प्रमुख शहरों में 10 ग्राम सोने का भाव इस प्रकार रहा:

  • शहर    24 कैरेट    22 कैरेट    18 कैरेट
  • पटना    ₹1,63,580    ₹1,49,950    ₹1,22,700
  • गया    ₹1,63,400    ₹1,49,800    ₹1,22,500
  • मुजफ्फरपुर    ₹1,63,500    ₹1,49,900    ₹1,22,650
  • भागलपुर    ₹1,63,520    ₹1,49,920    ₹1,22,680
  • दरभंगा    ₹1,63,480    ₹1,49,870    ₹1,22,600

पिछले दिन सोने के दाम में तेजी

बुधवार को वैश्विक बाजार में तनाव बढ़ने से सोने की कीमतों में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई थी। MCX पर अप्रैल वायदा सोना करीब 1.04 प्रतिशत चढ़कर 1,62,790 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। हालांकि इस दौरान गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs) में गिरावट देखने को मिली और इनमें लगभग 3 से 3.87 प्रतिशत तक की कमजोरी दर्ज की गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड करीब 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ लगभग 5,138 डॉलर प्रति औंस के आसपास रहा, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी हल्की बढ़त के साथ करीब 5,147 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता नजर आया।

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें
  • बिल और मेकिंग चार्ज की जानकारी जरूर लें
  • अलग-अलग शहरों में टैक्स और ज्वेलर्स मार्जिन के कारण कीमत बदल सकती है

