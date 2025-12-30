Main Menu

  • बेतिया में दर्दनाक हादसा, घर में आग लगने से महिला की जिंदा जलकर मौत, गांव में पसरा मातम

Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Dec, 2025 10:47 AM

bettiah news an elderly woman died after being burned in a fire

Bettiah News: बिहार में पश्चिमी चम्पारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को आग से झुलस कर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जनता सिनेमा चौक स्थित एक मकान में...

Bettiah News: बिहार में पश्चिमी चम्पारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को आग से झुलस कर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा
पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जनता सिनेमा चौक स्थित एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। इस घटना में एक वृद्ध महिला झुलस गई, जिसे 112 की टीम ने अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दोरान महिला की मौत हो गई।

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ही पहुंची दमकल की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं, इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

