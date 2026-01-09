Main Menu

Bhojpur Crime News: जमीनी विवाद में खूनी खेल! बुजुर्ग को गोली मार दी दर्दनाक मौत; इलाके में फैली दहशत

Edited By Harman, Updated: 09 Jan, 2026 12:48 PM

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया है। यहां आज यानी शुक्रवार (9 जनवरी,2026) को जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार, जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बौली गांव का है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग शख्स का गांव के ही कुछ लोगों से लंबे समय से किसी जमीन को लेकर झगड़ा था। वहीं जब आज सुबह बुजुर्ग शख्स घर से बाहर किसी काम के लिए निकला तो पहले से घात लगाए आरोपियों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से बुजुर्ग शख्स की जान चली गई। वहीं वारदात को अंजाम दे आरोपी फरार हो गए।

सूचना मिलने पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल कायम हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 
 

