Patna Crime News: महिला के घर से रिवॉल्वर-पिस्टल सहित अवैध हथियारों का जखीरा बरामद

Patna Crime News: बिहार की राजधानी Patna के Mehndiganj Police Station क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि एक महिला अपने घर में अवैध हथियार और कारतूस छिपाकर रखे हुए है। सूचना मिलते ही मेहंदीगंज थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित कर संदिग्ध ठिकाने पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस को कई हथियार और जिंदा कारतूस मिले।

क्या-क्या हुआ बरामद?

छापेमारी में पुलिस ने निम्न सामान जब्त किया:

एक रिवॉल्वर

एक पिस्टल

एक देसी कट्टा

दो खाली मैगजीन

15 जिंदा कारतूस

एक मोबाइल फोन

सभी बरामद हथियारों को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है।

वैध कागजात नहीं दिखा सकी महिला

पुलिस पूछताछ के दौरान महिला किसी भी हथियार का वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। प्रारंभिक बयान में उसने दावा किया कि हथियार उसके दिवंगत पति के थे, जो जमीन से जुड़े कारोबार में सक्रिय थे। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिना वैध अनुमति के हथियार रखना कानूनन अपराध है, इसलिए आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

जांच में जुटी पुलिस

सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने बताया कि बरामद तीन हथियारों में से दो स्पष्ट रूप से अवैध प्रतीत हो रहे हैं, जबकि एक हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री निर्मित लगता है। लेकिन किसी भी हथियार से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हथियारों का स्रोत क्या है? क्या इनका इस्तेमाल किसी आपराधिक वारदात में हुआ है या होने वाला था? क्या महिला या उसके परिवार का किसी आपराधिक नेटवर्क से संबंध है? फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है।