14 साल बाद हुए जुड़वा बच्चे...एक महीने बाद ही सिर से उठ गया मां का साया, दर्दनाक हादसे ने छीन ली शिक्षका की जिंदगी

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Jan, 2026 05:45 PM

bhojpur road accident the twins lost their mother

Bhojpur road accident: यह हादसा सिकरहटा थाना क्षेत्र में सिकरौल पेट्रोल पंप के पास हुआ। मृतक शिक्षिका रौशन जहां अजीमाबाद की रहने वाली थीं। वह दानापुर के सिकंदरपुर स्थित एक स्कूल में पढ़ाती थीं। हाल ही में प्रसव के बाद वह अपने मायके सिकरहटा खुर्द आई...

Bhojpur road accident: बिहार के भोजपुर जिले में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन से मिक्चर मशीन अचानक टूटकर सड़क पर गिर गई। इसी दौरान सामने से आ रहे टेम्पू से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 35 वर्षीय शिक्षिका रौशन जहां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सरपंच समेत कई लोग घायल हो गए।

बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने जा रही थीं रौशन जहां
जानकारी के अनुसार, यह हादसा सिकरहटा थाना क्षेत्र में सिकरौल पेट्रोल पंप के पास हुआ। मृतक शिक्षिका रौशन जहां अजीमाबाद की रहने वाली थीं। वह दानापुर के सिकंदरपुर स्थित एक स्कूल में पढ़ाती थीं। हाल ही में प्रसव के बाद वह अपने मायके सिकरहटा खुर्द आई हुई थीं। शनिवार को वह अपनी मां और सरपंच नसीमा खातून के साथ पीरो में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने जा रही थीं, तभी यह हादसा हो गया। 

परिवार और गांव में शोक का माहौल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप वाहन काफी तेज गति से चल रहा था। अचानक मिक्चर मशीन टूटकर टेम्पू से टकरा गई, जिससे टेम्पू पलट गया। हादसे में रौशन जहां के सिर में गंभीर चोट लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा पूरे इलाके के लिए बेहद दुखद है, क्योंकि रौशन जहां ने शादी के 14 साल बाद ऑपरेशन से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं, जिनकी उम्र केवल एक माह है। मां की मौत से परिवार और गांव में शोक का माहौल है। 

सरपंच नसीमा खातून की हालत गंभीर
हादसे में टेम्पू सवार सुष्मिता कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका इलाज पीरो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं दो अन्य घायलों का इलाज निजी क्लिनिक में कराया गया। सरपंच नसीमा खातून की हालत गंभीर होने पर उन्हें आरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही सिकरहटा और पीरो थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

