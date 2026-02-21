बिहार: अब नहीं चलेगा जेल से गैंग ऑपरेशन! दुर्गम पहाड़ों में बनेगी हाई-सिक्योरिटी जेल

बिहार में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार एक नई हाई-सिक्योरिटी जेल बनाने की योजना पर काम कर रही है।

पटना: बिहार में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार एक नई हाई-सिक्योरिटी जेल बनाने की योजना पर काम कर रही है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री Samrat Choudhary ने घोषणा की कि यह विशेष कारागार अत्यंत दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, जहां कैदियों को बाहरी संपर्क से पूरी तरह अलग रखा जा सके।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री Nitish Kumar के निर्देश पर लिया गया है। प्रस्तावित जेल में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। परिसर तक पहुंच के लिए केवल एक नियंत्रित सड़क होगी, जिस पर सघन सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेगी। CCTV निगरानी, चौकसी गार्ड और अन्य तकनीकी उपायों के जरिए बाहरी हस्तक्षेप को पूरी तरह रोका जाएगा।

किन कैदियों के लिए होगी यह जेल?

सरकार के अनुसार, इस जेल में गंभीर और अति-गंभीर अपराधों में संलिप्त कैदियों को रखा जाएगा। उद्देश्य यह है कि जेल के अंदर से अपराध संचालन या बाहरी गिरोहों से संपर्क जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

वर्तमान में Bhagalpur Central Jail में कई कुख्यात अपराधी बंद हैं, लेकिन प्रस्तावित हाई-सिक्योरिटी जेल उससे भी अधिक सख्त मानी जा रही है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह नया कारागार किस जिले या पहाड़ी क्षेत्र में बनेगा।

सरकार का संदेश

गृह मंत्री ने संकेत दिया कि इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जेल के भीतर से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि संचालित न हो सके। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में अपराध नियंत्रण को नई मजबूती मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।

इस घोषणा को राज्य में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आगे की जानकारी आधिकारिक सरकारी अपडेट्स या विधानसभा कार्यवाही के माध्यम से सामने आएगी।