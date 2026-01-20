Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश ने समृद्धि यात्रा के क्रम में गोपालगंज जिले में विभिन्न योजनाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश

CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश ने समृद्धि यात्रा के क्रम में गोपालगंज जिले में विभिन्न योजनाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश

Edited By Harman, Updated: 20 Jan, 2026 04:51 PM

bihar cm nitish kumar samriddhi yatra gopalganj visit

Nitish Kumar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को समृद्धि यात्रा के क्रम में अधिकारियों से गोपालगंज जिले में प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली और इसे तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया।

Nitish Kumar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को समृद्धि यात्रा के क्रम में अधिकारियों से गोपालगंज जिले में प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली और इसे तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया।

जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं का उद्घाटन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के क्रम में गोपालगंज जिले में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने जायजा के क्रम में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सारण तटबंध के कि.मी 80.00 से कि.मी 152.00 के बीच तथा संलग्न छरकियों पर उच्चीकरण, सुद्दढीकरण, सुरक्षात्मक कार्य तथा शीर्ष पर कालीकरण कार्य का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।

सड़क और बाइपास परियोजनाओं का निरीक्षण

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया कि प्रगति यात्रा अंतर्गत गोपालगंज जिले में थावे मंदिर परिसर के मुख्य संपर्क पथ, आंतरिक पथ का निर्माण एवं गोपालगंज जिला में आर.ओ.बी एवं पुल/पुलिया सहित मीरगंज बाईपास का निर्माण कार्य, कटैया औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये चिन्हित स्थल को विजयीपुर-देवरिया सड़क से जोड़ने के लिये बाइपास सड़क का निर्माण सहित अन्य विकास कार्य तेजी से कराया जा रहा है। 

लाभार्थियों को सहायता और प्रमाण पत्र वितरण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन विकास कार्यों को ठीक ढंग से निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराए। इन कामों को पूरा हो जाने से लोगों को सहूलियत होगी। उन्होंने सारण तटबंध के निकट किसान मेला सह कृषि यंत्र प्रदर्शनी-2026 में जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग एवं गन्ना उद्योग विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। नीतीश कुमार ने अवलोकन के क्रम में कृषि विभाग के तहत सिस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिये 40 प्रतिशत अनुदान से संबंधित सांकेतिक चेक लाभुक को प्रदान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रखंड मुख्यालय बरौली में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने अभियान बसेरा अंतर्गत सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों को सरकारी भूमि की बंदोबस्ती का प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा योजना, सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों को सांकेतिक चेक/चाबी/स्वीकृति पत्र प्रदान किया। 

और ये भी पढ़े

40 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके बाद प्रखंड मुख्यालय, बरौली के प्रांगण में रिमोट के माध्यम से कुल 316 करोड़ रुपये की लागत से 40 योजनाओं का शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जिसमें 181 करोड़ रुपये की लागत से 33 योजनाओं का शिलान्यास तथा 135 करोड़ रुपये की लागत से सात योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रखंड मुख्यालय के परिसर में निर्माणाधीन प्रखंड कार्यालय भवन के प्रगति कार्य का जायजा लिया एवं अधिकारियों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डेंटल ओ.पी.डी, दवा वितरण कक्ष, टीकाकरण कक्ष, ऑपरेशन थियेटर, जनरल वार्ड का जायजा लिया। इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन, विधायक मंजीत कुमार सिंह, सुभाष सिंह, विधान पार्षद राजीव कुमार, पूर्व विधायक मोहम्मद नेमतुल्ला, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, डॉ. चंद्रशेखर सिंह, बी.एम.एस.आई.सी.एल के प्रबंध निदेशक निलेश रामचंद्र देवरे, सारण प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार, सारण प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक निलेश कुमार, जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!