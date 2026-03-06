‘नीतीश जी को दिल्ली नहीं जाने देंगे’...CM आवास के बाहर समर्थक ने शुरू की भूख हड़ताल

अमरेंद्र दास त्रिलोकी ने कहा, "यह सुनकर कि नीतीश कुमार केंद्र में जा सकते हैं, हमें बहुत दुख हुआ। 2005 से पहले बिहार में कानून-व्यवस्था की कमी और अन्याय थी। 2005 में पद संभालने के बाद से, नीतीश कुमार ने हर सेक्टर में विकास पर ध्यान दिया है। सुशासन...

Nitish Kumar News: बिहार के मुख्यमंत्री के एक समर्थक ने शुक्रवार को नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के घर के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, और उनसे राज्य का नेतृत्व करते रहने की अपील की, बजाए इसके कि वे राज्यसभा जाएं और केंद्र में शामिल होने के लिए अपना पद छोड़ दें।



समाचार एजेंसी से बातचीत में अमरेंद्र दास त्रिलोकी ने कहा, "यह सुनकर कि नीतीश कुमार केंद्र में जा सकते हैं, हमें बहुत दुख हुआ। 2005 से पहले बिहार में कानून-व्यवस्था की कमी और अन्याय थी। 2005 में पद संभालने के बाद से, नीतीश कुमार ने हर सेक्टर में विकास पर ध्यान दिया है। सुशासन स्थापित किया गया, न्याय मिला, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, साफ पीने का पानी और महिला सशक्तिकरण में प्रगति हुई। कई योजनाएं सक्रिय रूप से चल रही हैं, जिससे बिहार और समृद्ध हो रहा है और इसके लोग खुश हैं।"



"हम उन्हें अपना हिस्सा मानते है, दिल्ली नहीं जाने देंगे"

त्रिलोकी ने आगे कहा, “आज बिहार में गरीबी ज़्यादा नहीं है, दूसरे कई राज्यों में है। इसीलिए मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। जब तक नीतीश जी स्वास्थ्यमंद हैं, उन्हें बिहार की सेवा करते रहना चाहिए और उसे सजाना चाहिए। राज्य में अब दिन में लगभग 23 घंटे बिजली आती है, ऐसी कामयाबियां यूं ही नहीं होतीं। उन्होंने आगे कहा, “जैसे वह पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं, वैसे ही हम उन्हें अपना हिस्सा मानते हैं। हम उन्हें दिल्ली नहीं जाने देंगे; उन्हें बिहार में ही रहना चाहिए।”



बिहार की राजनीति में सबसे आगे रहे हैं नीतीश

यह विरोध नीतीश कुमार के साथ कई नागरिकों के मजबूत इमोशनल एक्टिविटी को दिखाता है, जिनके 2005 से कार्यकाल को बिहार को स्थिर करने, शासन को बेहतर बनाने और बड़े पैमाने पर विकास की पहल को लागू करने का क्रेडिट दिया जाता है। जनता दल (यूनाइटेड) के एक पुराने नेता, नीतीश कुमार दो दशकों से ज़्यादा समय से बिहार की राजनीति में सबसे आगे रहे हैं। उनके नेतृत्व ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक माहौल को बदल दिया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज और महिला सशक्तिकरण में काफ़ी तरक्की हुई है। हाल ही में, उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया, इस कदम के लिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ पड़ सकता है, जिससे उनके समर्थकों ने बिहार में उनकी लीडरशिप जारी रखने की मांग की है।