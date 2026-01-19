Main Menu

Bihar Crime: बिहार में खौफनाक वारदात! दो इंच जमीन के लिए पति-पत्नी और बच्चे को जिंदा जलाया

19 Jan, 2026 02:41 PM

Bihar Crime News: बिहार के गया जी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना निकल कर सामने आ रही है। यहां दो इंच जमीन को लेकर हुए झगड़े ने खौफनाक रूप ले लिया। इस विवाद में एक व्यक्ति ने अपने सगे भाई भाभी और उनके ढाई साल के मासूम बेटे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वहीं इस घटना में तीनों बुरी तरह से झुलस गए है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के अमवां गांव की है। घायलों की पहचान राणाफुलेश्वर, उनकी पत्नी नीलू कुमारी और उनके ढाई साल के बेटे विष्णु कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं इस विवाद ने इतना उग्र रुप धारण कर लिया कि राणाफुलेश्वर के भाई मुकेश कुमार ने उनको, उनकी पत्नी नीलू कुमारी और उनके ढाई साल के बेटे विष्णु कुमार को पैट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग लगते ही उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह तीनों की जान बचाई। वहीं घटना को  अंजाम दे आरोपी भाई अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया।

इधर बोधगया थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का बयान दर्ज किया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

