शराब तस्कर के घर पर छापा मारने गई थी पुलिस, अंदर नोटों के बंडल देख फटी रह गईं आंखें; पढ़ें पूरी खबर

Bihar News : बिहार में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र के सैदपुर बाजार में पुलिस ने एक शराब तस्कर के घर पर छापेमारी कर करीब 44 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। भारी मात्रा में कैश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है।

44 लाख रुपये के नोट बरामद

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जिले के सैदपुर बाजार में एक व्यक्ति द्वारा शराब तस्करी करने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने मंगलवार को उसके घर पर दबिश दी। तलाशी के दौरान घर के अलग-अलग हिस्सों से कुल 44 लाख रुपये के नोट बरामद हुए।

तस्कर हुआ फरार, जांच जारी

हांलाकि छापेमारी में उसके घर से शराब बरामद नहीं किया गया। आशंका जताई जा रहा है कि यह पैसा शराब की बिक्री से इकट्ठा किया गया था। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी तस्कर घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बरामद नकदी को जब्त कर लिया है और फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इतने बड़े नेटवर्क के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं।



