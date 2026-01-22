Bihar Weather Alert: बिहार में बदला मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव से मिली राहत; जानें अब आने वाले दिनों में मौसम का हाल

Bihar Weather Alert: बिहार में अब मौसम करवट बदल रहा है। प्रदेश में लंबे समय तक चली कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और कोल्ड डे के बाद अब मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, 28 जनवरी तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम पूरी तरह शुष्क...

Bihar Weather Alert: बिहार में अब मौसम करवट बदल रहा है। प्रदेश में लंबे समय तक चली कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और कोल्ड डे के बाद अब मौसम में बदलाव हो रहा है। राज्य में सुबह से ही तेज धूप निकल रही है जिससे ठंड का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है। तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है।

धूप ने बदला मौसम का मिजाज

पिछले कुछ दिनों से बिहार के लगभग सभी जिलों में मौसम स्थिर बना हुआ है। सुबह से ही तेज धूप निकल रही है। दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 28 जनवरी तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस समय उत्तर-पश्चिमी हवाएं कमजोर हैं और कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही ठंड बढ़ती है, बादल छाते हैं या हल्की बारिश होती है। लेकिन फिलहाल ऐसे किसी सिस्टम के न होने से मौसम शांत और स्थिर बना हुआ है।

तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव जारी

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य में सबसे अधिक तापमान शेखूपुरा का 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आज राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने की संभावना है। इसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है।