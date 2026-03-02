Bihar Bank Holiday: मार्च महीने में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जाने से पहले देखें पूरी लिस्ट

Bihar Bank Holiday: होली, रामनवमी, ईद और बिहार दिवस जैसे बड़े अवसरों पर बैंक शाखाओं में ताले लटके रहेंगे।

Bihar Bank Holiday : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी वर्ष 2026 के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, मार्च महीने में बैंकिंग सेवाएं बड़े स्तर पर प्रभावित होने वाली हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर कुल 18 दिन बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

बिहार में 12 दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित

बिहार की बात करें तो राज्य में करीब 12 दिन बैंक बंद रहने की संभावना है। इसमें होली, रामनवमी और बिहार दिवस जैसे प्रमुख अवसर शामिल हैं। हालांकि, एटीएम (ATM), नेट बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं निर्बाध रूप से चालू रहेंगी, लेकिन चेक क्लीयरेंस और ड्राफ्ट जैसे भौतिक कार्यों के लिए ग्राहकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

मार्च 2026 की प्रमुख छुट्टियों की सूची



तारीख अवसर / त्योहार 2 मार्च राम नवमी 3 मार्च होलिका दहन 4 मार्च होली (धुलंडी) 14 मार्च दूसरा शनिवार (बैंक अवकाश) 21 मार्च ईद-उल-फितर 22 मार्च बिहार दिवस (रविवार) 28 मार्च चौथा शनिवार (बैंक अवकाश) 31 मार्च महावीर जयंती



वहीं 1, 8, 15, 22 और 29 मार्च को रविवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

डिजिटल लेनदेन का करें उपयोग

बैंक अधिकारियों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि नकदी की समस्या से बचने के लिए वे डिजिटल माध्यमों का अधिक प्रयोग करें। हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन तकनीकी सेवाएं (Online Banking) 24x7 काम करती रहेंगी। यदि आपका कोई बड़ा ट्रांजैक्शन या बैंक शाखा से जुड़ा जरूरी काम है, तो उसे छुट्टियों से पहले निपटा लेना ही समझदारी होगी।

