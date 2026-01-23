Main Menu

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की 'विदेशी महिला' वाली टिप्पणी पर बिहार के मंत्री का रिएक्शन, जानें क्या कहा...

बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के पतन का दावा किया और गांधी परिवार में अंदरूनी कलह की बात कही। उन्होंने राहुल पर देशविरोधी भाषा बोलने का आरोप लगाया। साध्वी प्रज्ञा के विवादित बयान पर टिप्पणी से इनकार किया।...

Bihar Politics : बिहार के उद्योग और सड़क निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने शुक्रवार को दावा किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ढह रही है और गांधी परिवार और पुरानी पार्टी के भीतर खींचतान और अंदरूनी कलह चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने भोपाल से पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की विदेशी महिला वाली टिप्पणी पर कहा, "मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। 

"कांग्रेस धीरे-धीरे अपना जनाधार खो रही"
दिलीप जायसवाल ने आगे कहा, "मैं इतना कहना चाहूंगा: जिस तरह से राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों की भाषा बोलते हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, मैं बार-बार कहता हूं कि अगर राहुल गांधी इस देश में रहते हैं, तो उन्हें देश के प्रति वफादार रहना चाहिए।" मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है, पार्टी का पतन निश्चित है। कांग्रेस धीरे-धीरे अपना जनाधार खो रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई भरोसा नहीं है।" 

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान
इससे पहले दिन में, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, "हमारे समाज में, हमारे देश में, मैं क्या कहूं। चाणक्य, इतने महान विचारक, ने कुछ ऐसा कहा जो सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि एक विदेशी महिला का बेटा शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता।" उन्होंने अपने बयान को और समझाते हुए कहा, "एक सच्चा देशभक्त, जो शासन करने में सक्षम हो, स्वाभाविक रूप से हमारे अपने वंश का होना चाहिए। इसलिए, इस बयान को गलत नहीं माना जा सकता है, न ही इसे आने वाली पीढ़ियों से नकारा जाना चाहिए। यही इसका अर्थ है।" 

"राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को डुबोने का काम"
जायसवाल ने कहा, "सीधी सी बात यह है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को डुबोने का काम किया है। पार्टी का जनाधार धीरे-धीरे कम हो रहा है। गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व के भीतर जिस तरह की खींचतान और अंदरूनी कलह चल रही है, उसे न केवल पार्टी कार्यकर्ता बल्कि पूरा देश भी देख रहा है।" बुधवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका 'कल्याण' के शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए मंत्री ने कहा, "सनातन धर्म के बारे में यह बात सब मानते हैं, और अमित शाह जी ने सही बात कही है। सनातन धर्म विज्ञान पर आधारित है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं, तो उसमें जीवन के उन पांच तत्वों का भी ज़िक्र होता है जिनसे हम पैदा होते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। सिर्फ़ सनातन ही दुनिया और देश का नेतृत्व कर सकता है।"

