बिहार राज्यसभा चुनाव: मंत्री संतोष सुमन का दावा – एनडीए सभी 5 सीटें जीतेगा, संख्या बल से जीत पक्की

पटना: बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री और Hindustani Awam Morcha (HAM) के वरिष्ठ नेता संतोष सुमन ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) राज्य की सभी पांच सीटों पर जीत दर्ज करेगा।

गया में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा में एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है, इसलिए चुनाव परिणाम को लेकर किसी प्रकार की शंका नहीं है। उनके अनुसार, उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में विपक्षी गठबंधन के संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

ईरान-इजरायल तनाव पर प्रतिक्रिया

संतोष सुमन ने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है।

उन्होंने भरोसा जताया कि विशेष प्रयासों और कूटनीतिक पहल के जरिए जल्द ही सभी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में केंद्र सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और आवश्यक कदम उठा रही है।