जहानाबाद के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धुएं से बिगड़ी 6 छात्रों की तबीयत; मची अफरा-तफरी

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले में सोमवार को एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में आग लग गई, जिससे धुएं के कारण छह छात्र बीमार पड़ गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।



अधिकारियों ने बताया कि इन छह छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि जहानाबाद स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज (GEC) के छात्रावास में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। प्रधानाचार्य द्वारका दास नीमा ने बताया कि अग्निशामक गैस के कारण विद्यार्थियों को चक्कर आने लगे लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने कहा, “प्रारंभिक जांच से संकेत मिला कि आग उच्च वोल्टेज वाले बिजली के उपकरण के इस्तेमाल से लगी होगी, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ। घटना की जांच जारी है।”

प्रधानाचार्य ने कहा कि सूचना मिलते ही महाविद्यालय प्रशासन मौके पर पहुंचा, और विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं उपचार के लिए हरसंभव व्यवस्था की जा रही है।



