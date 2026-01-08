भीषण ठंड के बीच बच्चों को लगी मौज! पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल 11 जनवरी तक हुए बंद, सख्त आदेश जारी

वहीं, लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा 1 से 8 वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टियां (School Closed In Patna) बढ़ा दी गई हैं। कक्षा आठवीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल 11 जनवरी 2026 तक बंद...

Bihar School Closed: बिहार इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। शीत लहर और घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं, लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा 1 से 8 वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टियां (School Closed In Patna) बढ़ा दी गई हैं। कक्षा आठवीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल 11 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे।

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के आदेशानुसार, पटना जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूल कक्षा आठवीं तक 11 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। यह आदेश 9 जनवरी से प्रभावी होगा। कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगी। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक समय- सारिणी को पुनर्निधारित करें। हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिये संचालित विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है, जिससे विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति प्रभावित न हो। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अत्यधिक ठंड, शीतलहर और गिरते तापमान के चलते यह निर्णय लिया गया है। वहीं इस आदेश से जिले के हजारों बच्चों को बड़ी राहत मिली है।