Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहार पुलिस ने पकड़ा लुटेरी दुल्हन गैंग! उम्रदराज पुरुषों को बनाते थे निशाना, फिर ऐसे फरार हो जातीं दुल्हनियां

बिहार पुलिस ने पकड़ा लुटेरी दुल्हन गैंग! उम्रदराज पुरुषों को बनाते थे निशाना, फिर ऐसे फरार हो जातीं दुल्हनियां

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Jan, 2026 06:58 PM

bihar police caught the bride robbery gang

Bride Robbery Gang Exposed: रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना की पुलिस ने शनिवार को राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी एक युवक के साथ शादी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह की तीन महिलाओं समेत पांच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से एक लाख 32 हजार...

Bride Robbery Gang Exposed: रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना की पुलिस ने शनिवार को राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी एक युवक के साथ शादी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह की तीन महिलाओं समेत पांच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से एक लाख 32 हजार नगद, सोने का आभूषण व दो मोबाइल बरामद किया गया है।

ऐसे हुआ खुलासा

सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अतुलेश झा ने डेहरी नगर थाना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गत 2 जनवरी को सूचना प्राप्त हुई थी कि राज्य से बाहर के एक पुरुष की फर्जी तरीके से शादी करवाकर उनसे करीब एक लाख 40 हजार रूपए, एक मंगलसूत्र, बिछिया, पायल एवं नथनी एवं साडी ठग कर तीन महिलाएं एवं दो पुरूष फरार हो गए हैं। इस कांड के उदभेदन एवं उसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गयाद्य जिसमें थानाध्यक्ष डेहरी नगर शिवेंद्र कुमार व डीआईयूकी टीम को शामिल किया गया। झा ने बताया कि गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करगहर थाना के गोरी गांव से जया कुमारी पटेल को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर काराकाट की रागिनी उर्फ झुनी देवी को विधिवत अभिरक्षा में लिया गया। एएसपी ने बताया कि अभिरक्षा में ली गई महिला रागिनी देवी उर्फ झुनी देवी से पूछताछ करने पर कांड का खुलासा हुआ पता चला कि इनका एक गिरोह है, जिसमें उन दोनों के अलावे धर्मशीला देवी, अभिषेक पटेल एवं श्रवण कुमार शामिल हैं।

उम्रदराज पुरुषों को बनाते थे निशाना

झा ने बताया कि ये लोग शादी का झांसा देकर राज्य से बाहर के ऐसे पुरुषों को निशाना बनाती है, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और शादी नहीं हो रही हो। वैसे पुरुषों से ये लोग अपने गिरोह की एक लड़की जया कुमारी पटेल से फर्जी तरीके से शादी करवा देते है तथा बाद में वह रकम और गहनों के साथ फरार हो जाती थी। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार महिला रागिनी देवी उर्फ झुनी देवी के निशानदेही पर इस गिरोह के अन्य अभियुक्तों आयरकोठा निवासी धर्मशीला देवी, गोरी गांव निवासी अभिषेक पटेल व डेहरी नगर थाना के एनिकट निवासी श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इनके पास से पायल, बिछिया, सोने का मंगलसूत्र, सोने की नथनी और एक लाख 32 हजार 08 सौ 50 रूपये नगद के साथ दो मोबाईल भी बरामद किया गया। झा ने बताया कि छापेमारी दल में डेहरी नगर थाना के थानाध्यक्ष के साथ पुअनि चन्द्रहास कुमार,अल्का सोनी और डीआईयूटीम शामिल थी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!