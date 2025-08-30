Main Menu

गयाजी में Bihar Police और CRPF की बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के ठिकाने से बरामद हुए AK-47 के 51 जिंदा कारतूस

30 Aug, 2025

bihar police naxal operation

बिहार में नक्सली गतिविधियों पर लगातार शिकंजा कसते हुए सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। गयाजी जिले के लटुआ थाना क्षेत्र स्थित असुराईन जंगल में चलाए गए सघन तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों का ठिकाना चिन्हित कर वहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद...

गयाजी: बिहार में नक्सली गतिविधियों पर लगातार शिकंजा कसते हुए सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। गयाजी जिले के लटुआ थाना क्षेत्र स्थित असुराईन जंगल में चलाए गए सघन तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों का ठिकाना चिन्हित कर वहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए।

गया पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके में लगातार विशेष छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान असुराईन जंगल में नक्सलियों के ठिकाने का पता चला। सघन तलाशी में सुरक्षाबलों को AK-47 के कुल 51 जिंदा कारतूस बरामद हुए।

नक्सल विरोधी अभियान जारी

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह कार्रवाई नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में अहम कदम है। पुलिस और CRPF लगातार इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं ताकि नक्सलियों के छिपे हुए हथियार और ठिकानों का पूरी तरह सफाया किया जा सके।

बिहार पुलिस की बड़ी उपलब्धि

इस बरामदगी से साफ है कि सुरक्षा बल नक्सलियों को किसी भी सूरत में पैर पसारने नहीं देंगे। गया समेत दक्षिण बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों में यह अभियान और भी तेज़ किया जाएगा।

