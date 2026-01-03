Bihar News: अब छुट्टी और रविवार में भी होगा रजिस्ट्री काम, बिहार सरकार का जनवरी के लिए बड़ा फैसला

राजस्व हितों और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जनवरी 2026 के दौरान राज्य के सभी निबंधन कार्यालय रविवार और घोषित अवकाशों में भी खुले रहेंगे।

राजस्व हितों और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जनवरी 2026 के दौरान राज्य के सभी निबंधन कार्यालय रविवार और घोषित अवकाशों में भी खुले रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय अवकाशों के दिन यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

जनवरी में बदली निबंधन व्यवस्था

विभाग के अनुसार यह विशेष व्यवस्था केवल जनवरी माह के लिए प्रभावी रहेगी। राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर अन्य सभी अवकाशों पर निबंधन कार्यालय सामान्य कार्यदिवसों की तरह संचालित होंगे और दस्तावेजों का निबंधन किया जाएगा।

भीड़ कम करने का प्लान

इस निर्णय से कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे रविवार या अन्य अवकाशों के दिन भी संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों का निबंधन करा सकेंगे। साथ ही कार्यदिवसों में निबंधन कार्यालयों में लगने वाली भीड़ में भी कमी आने की उम्मीद है।