बिहार के इस जिले में 4 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, कड़ाके की ठंड को देखते हुए DM का सख्त आदेश

Edited By Harman, Updated: 29 Dec, 2025 09:58 AM

Bihar School Closed: बिहार इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। भयंकर ठंड को देखते हुए नवादा जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। नवादा जिला अधिकारी कक्षा आठवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रखने का...

Bihar School Closed: बिहार इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। भयंकर ठंड को देखते हुए नवादा जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। नवादा जिला अधिकारी कक्षा आठवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। 4 जनवरी को रविवार रहने के कारण अवकाश रहेगा यानि 5 जनवरी से शैक्षणिक कार्य प्ररांभ होंगे।

4 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

आदेश के मुताबिक, नवादा जिले के कक्षा आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 4 जनवरी तक शिक्षण कार्य पूरी तरह स्थगित कर दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। 

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अवकाश आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही बरतने वाले स्कूलों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

