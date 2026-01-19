Bihar Weather Update: बिहार में घने कोहरे का कहर! अगले 3 दिन अलर्ट, ठंड फिर दिखाएगी तेवर

बिहार में मौसम का मिजाज फिलहाल बदला-बदला सा बना हुआ है। Weather Forecast के अनुसार, राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा (Dense to Very Dense Fog) छाए रहने की संभावना है।

न्यूनतम तापमान में फिलहाल राहत नहीं

IMD Bihar Update के मुताबिक, इस दौरान बिहार के Minimum Temperature में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यानी ठंड का असर अभी बना रहेगा और लोगों को फिलहाल सर्दी से पूरी राहत नहीं मिलने वाली है।

20-21 जनवरी के बाद बदलेगा मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 और 21 जनवरी के बाद Weather Change के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर-पश्चिमी हवाओं (North-Western Winds) के प्रभाव से ठंड में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही दो सक्रिय Western Disturbance के असर से 21 जनवरी की रात के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

Temperature Fluctuation रहेगा जारी

विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक Temperature Fluctuation की स्थिति बनी रह सकती है। कभी हल्की राहत तो कभी अचानक ठंड बढ़ने जैसी स्थिति लोगों को महसूस हो सकती है।