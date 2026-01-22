Main Menu

सीवान में मुख्यमंत्री नीतीश के दौरे के बीच ब्लास्ट, पटाखा विस्फोट से एक की मौत; मचा हड़कंप

Edited By Harman, Updated: 22 Jan, 2026 01:16 PM

Bihar News : बिहार के सीवान जिले से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के बीच हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव में पटाखा बनाने के दौरान जोरदार बम ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और जिस मकान में...

Bihar News : बिहार के सीवान जिले से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के बीच हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव में पटाखा बनाने के दौरान जोरदार बम ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई । घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल फैल गया।

पटाखा निर्माण के दौरान हुआ जोरदार धमाका

बताया जा रहा है कि बडरम गांव में एक घर में अवैध रूप से पटाखा तैयार किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक धमाका हुआ। विस्फोट के बाद आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा और धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। इलाके में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही हुसैनगंज थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी घटना की जांच के लिए बुलाया गया है। बता दें कि सीवान जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा पर हैं। ऐसे में यह घटना प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। पुलिस और प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं।

