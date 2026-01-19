महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए CM नीतीश कुमार, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

Main Menu

Maharana Pratap Death Anniversary: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सोमवार को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के अवसर पर आयोजित महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि (Maharana Pratap Death Anniversary) कार्यक्रम में शामिल हुए। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधान पार्षद संजय सिंह के सरकारी आवास 22, स्ट्रैण्ड रोड पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में विधान पार्षद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया। 

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक उमेश कुशवाहा, विधान पार्षद संजय सिंह, विधान पार्षद रीना यादव, रविन्द्र प्रसाद सिंह, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, पूर्व मंत्री सुमित कुमार सिंह, राज्य नागरिक परिषद् के महासचिव अरविंद कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। 

