Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सीएम नीतीश कुमार ने दी होली की शुभकामनाएँ, बोले- बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है यह पर्व

सीएम नीतीश कुमार ने दी होली की शुभकामनाएँ, बोले- बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है यह पर्व

Edited By Harman, Updated: 04 Mar, 2026 01:43 PM

cm nitish kumar wishes happy holi

Nitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की बधाई एवं शुभकामनायें दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि होली का यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है और समाज में सौहार्द एवं भाईचारे...

Nitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की बधाई एवं शुभकामनायें दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि होली का यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है और समाज में सौहार्द एवं भाईचारे को मजबूत करता है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि होली सामाजिक समरसता का प्रतीक है। होली का यह पवित्र त्योहार राज्यवासियों के जीवन में खुशियों के नए रंग लेकर आए। उन्होंने कहा कि यह पवित्र त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों से होली का त्योहार पारस्परिक प्रेम, आपसी भाईचारे एवं सामाजिक सछ्वाव के साथ मनाने की अपील की है ।


 


 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!