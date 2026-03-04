सीएम नीतीश कुमार ने दी होली की शुभकामनाएँ, बोले- बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है यह पर्व
Edited By Harman, Updated: 04 Mar, 2026 01:43 PM
Nitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की बधाई एवं शुभकामनायें दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि होली का यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है और समाज में सौहार्द एवं भाईचारे को मजबूत करता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि होली सामाजिक समरसता का प्रतीक है। होली का यह पवित्र त्योहार राज्यवासियों के जीवन में खुशियों के नए रंग लेकर आए। उन्होंने कहा कि यह पवित्र त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों से होली का त्योहार पारस्परिक प्रेम, आपसी भाईचारे एवं सामाजिक सछ्वाव के साथ मनाने की अपील की है ।
