  • बिहार की लड़कियों पर विवादित बयान देकर फंसे मंत्री पति गिरधारी लाल, मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Jan, 2026 10:54 AM

complaint has been filed against the husband of a uttarakhand minister in bihar

Muzaffarpur News: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू (Girdhari Lal Sahu) के खिलाफ मुजफ्फरपुर (पश्चिम) के एसीजेएम की अदालत में एक आपराधिक मामला दायर किया (Rekha Arya Husband Controversy) गया है। इस बीच, बिहार में सत्तारूढ़ भाजपा...

Muzaffarpur News: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू (Girdhari Lal Sahu) के खिलाफ मुजफ्फरपुर (पश्चिम) के एसीजेएम की अदालत में एक आपराधिक मामला दायर किया (Rekha Arya Husband Controversy) गया है। इस बीच, बिहार में सत्तारूढ़ भाजपा समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने साहू की कथित टिप्पणी की शनिवार को आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार रुपए में विवाह के लिए उपलब्ध हैं।

12 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई

याचिकाकर्ता ने कहा, ‘‘ये टिप्पणियां न केवल बिहार की महिलाओं को अपमानित करने का, बल्कि उनकी संस्कृति को भी बदनाम करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है।'' याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अदालत ने सुनवाई की तारीख 12 जनवरी तय की है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेताओं के अलावा निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पिछले महीने अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणी के लिए साहू की आलोचना की। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, जबकि बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में वह एक घटक दल है। सोशल मीडिया पर आए कथित वीडियो में साहू को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “क्या तुम बुढ़ापे में शादी करोगे? अगर शादी नहीं हो पा रही है, तो हम बिहार से लड़की ले आएंगे, वहां 20–25 हजार रुपये में मिल जाएगी।”

दिलीप जायसवाल ने की इन टिप्पणियों की निंदा

भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने इन टिप्पणियों की निंदा की। पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष जायसवाल ने कहा, “किसी का पति या बेटा ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। यह एक गलत कृत्य था और हम इसकी निंदा करते हैं।” राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने दावा किया कि साहू की भाषा ‘‘बिहार की महिलाओं का अपमान है'' और ‘‘किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है''। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी (जो बिहार से हैं) के लिए यह अग्नि परीक्षा है। अब देखना यह है कि वह मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हैं या नहीं और उनके पति को पार्टी से निष्कासित करते हैं या नहीं।'' वहीं, विवाद के बाद साहू ने माफी मांग ली है।
 

