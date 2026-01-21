Bihar Road Accident: दर्दनाक हादसा! स्कूल वैन से गिरकर तीसरी कक्षा के छात्र की मौत, ड्राइवर मौके से फरार..... लोगों ने जमकर काटा बवाल

Bihar Road Accident News: बिहार के दरभंगा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां वैन से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। एनएच-27 पर सीता पेट्रोल पंप के पास मोड़ पर वैन के टर्न लेने के दौरान अचानक एक छात्र वैन के टूटे गेट से बाहर गिर गया। उसकी मौके पर...

Bihar Road Accident News: बिहार के दरभंगा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां वैन से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। हादसे की खबर सुनकर परिजन बदहवास हो गए। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना एनएच-27 पर हुई है। मृतक छात्र की पहचान मो. चमन के बेटे मो. समर के रूप में हुई है। वह अमन एकेडमी में तीसरी कक्षा का छात्र था। बताया जा रहा है कि वैन में करीब छह छात्र सवार थे। एनएच-27 पर सीता पेट्रोल पंप के पास मोड़ पर वैन के टर्न लेने के दौरान अचानक एक छात्र टूटे गेट से बाहर गिर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वैन चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इससे नाराज लोग स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया।

इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों और लोगों ने स्कूल प्रबंधन और फरार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है।