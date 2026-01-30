Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • "सिर पर कफन बांधकर निकला हूं, मुझे किसी का डर नहीं"...भूमि माफिया पर विजय सिन्हा का आक्रामक रुख

"सिर पर कफन बांधकर निकला हूं, मुझे किसी का डर नहीं"...भूमि माफिया पर विजय सिन्हा का आक्रामक रुख

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Jan, 2026 04:42 PM

deputy cm vijay sinha takes an aggressive stance against land mafia

बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि माफिया और विभागीय भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी दबाव या धमकी से नहीं डरेंगे। सिन्हा ने ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण देने और...

Vijay Kumar Sinha News: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, विजय कुमार सिन्हा ने भूमि माफिया और विभाग के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है, यह साफ करते हुए कि वह किसी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। इस मुद्दे पर दृढ़ता से बोलते हुए, सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने यह मिशन पूरे संकल्प के साथ शुरू किया है। उन्होंने कहा, "मैं सिर पर कफन बांधकर निकला हूं। मुझे किसी का डर नहीं है।" 

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपराधियों का सामना करते हुए चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने राजस्व प्रणाली में जमे भूमि माफिया, बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों से निपटने के उनके संकल्प को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा, "अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों का पालन करते हुए, मैंने यह कड़ा कदम उठाया है। मैं भूमि माफिया या भ्रष्ट अधिकारियों को अपनी नापाक गतिविधियां करने की अनुमति नहीं दूंगा।" 
माफिया का साथ देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

माफिया का साथ देने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई 
उपमुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी जो भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, "जनहित में काम करने वाले ईमानदार अधिकारियों को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन माफिया का साथ देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" हाल ही में, भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम के दौरान, सिन्हा ने संकेत दिया था कि दोषी पाए जाने पर लापरवाह सर्कल अधिकारियों (CO) और अन्य अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई सबूतों के आधार पर सख्ती से की जाएगी और भूमि और राजस्व विभाग में किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

नागरिकों को सीधे विभाग से जोड़ा जाएगा
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनके अभियान का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शी, कुशल और जन-अनुकूल भूमि सुधार सुनिश्चित करना है। जन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से, नागरिकों को भूमि संबंधी शिकायतों को शीघ्रता से दूर करने के लिए सीधे विभाग से जोड़ा जाएगा। इस पहल के तहत, विजय कुमार सिन्हा शुक्रवार को मिथिलांचल क्षेत्र के दरभंगा में भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को भूमि अधिकारों के बारे में शिक्षित करना, लंबित भूमि विवादों को हल करना और जहां संभव हो, मौके पर ही समाधान प्रदान करना है। सिन्हा के आक्रामक रुख ने पूरे बिहार में नागरिकों और भूमि हितधारकों के बीच काफी उत्साह पैदा किया है

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!