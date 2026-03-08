Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बालू माफिया का आतंक, अवैध खनन रोकने गई टीम पर जानलेवा हमला, तोड़े गाड़ी के शीशे

बालू माफिया का आतंक, अवैध खनन रोकने गई टीम पर जानलेवा हमला, तोड़े गाड़ी के शीशे

Edited By Harman, Updated: 08 Mar, 2026 03:17 PM

saran sand mafia attacked mining officer in bihar

पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि जगदम कालेज के समीप खनन पदाधिकारी अवैध बालू माफिया के विरुद्ध जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर को रोकने एवं उससे बालू के चालान की जांच करने के दौरान कुछ बालू माफिया वहां पहुंच गये और विरोध करने के साथ ही उनके...

छपरा : बिहार में सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बालू माफिया ने खनन पदाधिकारी के गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।

पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि जगदम कालेज के समीप खनन पदाधिकारी अवैध बालू माफिया के विरुद्ध जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर को रोकने एवं उससे बालू के चालान की जांच करने के दौरान कुछ बालू माफिया वहां पहुंच गये और विरोध करने के साथ ही उनके गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर सारण प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक नीलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार, जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के साथ ही नगर और मुफस्सिल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। 

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को निकाल कर जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बालू माफियाओं की गिरफ्तारी के लिये छापामारी तेज कर दी गयी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!