Katihar Sadar Hospital में DM का सरप्राइज इंस्पेक्शन, Health Facility के बेहतर इंतजाम..

Edited By Swati Sharma, Updated: 08 Feb, 2026 04:13 PM

Katihar News, Katihar DM, Sadar Hospital, Bihar News, Health Facilities Katihar News: कटिहार में DM आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने सदर अस्पताल ( Katihar Sadar Hospital )  का जायजा लिया और कहा कि, सिर्फ सदर अस्पताल ही नहीं...

Katihar News: कटिहार में DM आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने सदर अस्पताल ( Katihar Sadar Hospital )  का जायजा लिया और कहा कि, सिर्फ सदर अस्पताल ही नहीं बल्कि जिले के सभी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडिकल एक्सपर्ट के नेतृत्व में टीम बनाई गई है, जो स्वास्थ्य सुविधा के बेहतर इंतजाम के लिए निगरानी कर रिपोर्ट करेगी।

