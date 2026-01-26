ज्वेलरी चोरी करने वाले गैंग का कटिहार पुलिस ने किया पर्दाफाश, दिल्ली-गोवा-बंगाल-झारखंड से जुड़े वारदात

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Jan, 2026 03:22 PM
कटिहार : कटिहार पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ज्वेलरी दुकान से लाखों के आभूषण चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में हैरान कर देने वाली बात ये है कि, आरोपियों के हाथ ना सिर्फ कटिहार से जुड़े इस वारदात में शामिल हैं, बल्कि गुनाहगारों ने इससे पहले दिल्ली, गोवा, बंगाल और झारखंड समेत कई राज्यों में आभूषण चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल, पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है......