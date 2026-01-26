ज्वेलरी चोरी करने वाले गैंग का कटिहार पुलिस ने किया पर्दाफाश, दिल्ली-गोवा-बंगाल-झारखंड से जुड़े वारदात

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Jan, 2026 03:22 PM



A-

A+

#KatiharPolice #CriminalArrested #JewelleryTheftGang #Katihar #CrimeNews कटिहार पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ज्वेलरी दुकान से लाखों के आभूषण चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में हैरान कर देने वाली बात...