पत्नी 5 साल से कर रही थी टॉर्चर...पहले वीडियो बना बयां किया दर्द, फिर पति ने उठाया ऐसा खौफनाक कदम जानकर कांप उठेगी रुह

Bihar News : बिहार से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां पत्नी और ससुराल वालों की कथित प्रताड़ना से मानसिक रूप से परेशान एक युवक ने अपनी जान दे दी। वहीं इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल कायम कर दिया है।

वीडियो बना बयां किया दर्द, खुद को बताया डिप्रेशन का शिकार

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के ताजपुर निवासी विश्वजीत कुमार के रूप में हुई है। जान देने से पहले विश्वजीत ने अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने पत्नी, सास और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विश्वजीत ने वीडियो में साफ कहा है कि पिछले पांच वर्षों से उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पत्नी 25 लाख रुपये की मांग कर रही थी और रकम न देने पर तलाक की धमकी देती थी। उसने बताया कि पत्नी और ससुराल वालों की वजह से वह डिप्रेशन में चला गया था और अब वह अपनी जान देने जा रहा है। साथ ही विश्वजीत ने वीडियो में सीएम नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी संपत्ति माता-पिता को दे देने की बात कही है।

सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला था युवक

बताया जा रहा है कि विश्वजीत घर के पास सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला था। परिजनों ने उसे पहले समस्तीपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। हालत बिगड़ने पर 19 जनवरी को उसे दरभंगा के लहेरियासराय स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 20 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।



