बिहार में थानेदार ही निकला लूटेरा! पहले लूटा 1.44 करोड़ का सोना... फिर खुद ही दर्ज कराई FIR; अब 5 सिपाही निलंबित

Edited By Harman, Updated: 31 Dec, 2025 11:43 AM

gaya news howrah jodhpur express gold heist 5 police suspended

बिहार के गया से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है। कोडरमा–गया रेलखंड के बीच हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के सोने की लूट मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल जिस थानेदार ने अपने बयान पर केस दर्ज करवाया था,...

Bihar News: बिहार के गया से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है। कोडरमा–गया रेलखंड के बीच हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के सोने की लूट मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल जिस थानेदार ने अपने बयान पर केस दर्ज करवाया था, इस मामले में जांच के दौरान उसकी संलिप्तता उजागर हुई है। वहीं खुलासा होने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग ने सख्त एक्शन लेते हुए गया रेल थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

जांच के दौरान सामने आया कि लूट की इस वारदात में गया रेल थानेदार राजेश कुमार सिंह शामिल है, जबकि मामले को लेकर थानेदार ने अपने बयान पर केस दर्ज करवाया था। रेल थानेदार के अलावा अन्य चार पुलिसकर्मियों करण, अभिषेक, रंजय और आनंद मोहन की भूमिका भी सामने आई है। वहीं इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जानकारी हो कि घटना 21 नवंबर की है, जब कानपुर के सोना कारोबारी मनोज सोनी के स्टाफ से हावड़ा–जोधपुर एक्सप्रेस में 1.44 करोड़ की सोने की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था।

