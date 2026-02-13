Main Menu

  • 24 नकाबपोश अपराधी और ढाई करोड़ का 'महा-डाका'... नजारा देख पुलिस के भी उड़े होश, जानें पूरा मामला

Edited By Harman, Updated: 13 Feb, 2026 04:50 PM

madhubani retired principal house 2 5 crore robbery

Bihar Crime News : बिहार में मधुबनी जिले में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य के घर डाका डालकर करीब ढ़ाई करोड़ रूपये की संपत्ति की लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद दहशत फैलाने के लिये अपराधियों ने फरार होने के क्रम में फायरिंग की। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके...

Bihar Crime News : बिहार में मधुबनी जिले में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य के घर डाका डालकर करीब ढ़ाई करोड़ रूपये की संपत्ति की लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद दहशत फैलाने के लिये अपराधियों ने फरार होने के क्रम में फायरिंग की। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया।

सोना, हीरे और नकदी की महा-लूट 

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि लदनियां थाना क्षेत्र में अपराधियों ने संस्कृत महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉ. दयाकांत झा के घर चोरी हुई। गुरूवार की देर रात 24 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने गजहारा गांव निवासी और संस्कृत महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉ. दयाकांत झा के घर पर धावा बोला। इसके बाद अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर डॉ. दयाकांत झा के परिवार के सभी सदस्यों को अपने कब्जे में लिया। अपराधियों ने इसके बाद घर से पांच लाख रूपये, 55 भर सोना,साढ़े तीन किलो चांदी,12 रत्ती डायमंड समेत ढ़ाई करोड़ रूपये की संपत्ति लूट ली। 

हवा में फायरिंग करते हुए फरार हुए अपराधी

घटना को अंजाम देने के बाद दहशत फैलाने के लिये अपराधियों ने फरार होने के क्रम में फायरिंग की। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज तिवारी, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार,जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) राघव दयाल एवं ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। डॉग स्क्वाड की टीम को भी जांच के लिये बुलाया गया है। डीआईजी श्री तिवारी ने बताया कि लूट कांड में संलिप्त अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जायेगा।


 

