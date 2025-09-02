Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Gol Tikki Mehndi Design: Stylish Look चाहिए? ट्राय करें Trendy गोल टिक्की मेहंदी डिज़ाइन

Gol Tikki Mehndi Design: Stylish Look चाहिए? ट्राय करें Trendy गोल टिक्की मेहंदी डिज़ाइन

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Sep, 2025 09:31 AM

gol tikki mehndi design

भारत में मेहंदी (Henna) हमेशा से ही शादी-ब्याह, तीज-त्योहार और खास मौकों का अहम हिस्सा रही है। महिलाओं के लिए हाथों की खूबसूरती मेहंदी से ही पूरी होती है।

Gol Tikki Mehndi Design:भारत में मेहंदी (Henna) हमेशा से ही शादी-ब्याह, तीज-त्योहार और खास मौकों का अहम हिस्सा रही है। महिलाओं के लिए हाथों की खूबसूरती मेहंदी से ही पूरी होती है। खासकर गोल टिक्की मेहंदी डिज़ाइन (Gol Tikki Mehndi Designs) बिहार की महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। वजह है इसका सिंपल, क्लासी और आकर्षक लुक।

सिंपल गोल टिक्की डिज़ाइन |Simple Gol Tikki Mehndi Design

PunjabKesari

हथेली के बीच में एक सादी गोल टिक्की बनाकर चारों ओर छोटे-छोटे डॉट्स या पत्तियां बना दीजिए। यह डिज़ाइन बिहार के गाँवों और कस्बों में शादियों व पूजा-पाठ के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।

फ्लोरल गोल टिक्की डिज़ाइन | Floral Tikki Mehndi Design

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

गोल टिक्की के चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां बनाने से हथेली का लुक और भी भरा-भरा लगता है। बिहार की दुल्हनें और तीज-करमा जैसे त्योहारों में महिलाएं इस डिजाइन को खूब पसंद करती हैं।

मंडला गोल टिक्की डिज़ाइन | Mandala Mehndi Design

PunjabKesari

मंडला आर्ट से प्रेरित यह डिज़ाइन गोल टिक्की से बाहर की ओर गोल पैटर्न बनाकर तैयार किया जाता है। बिहार के कई हिस्सों में व्रत-त्योहार के मौके पर यह डिजाइन ट्रेंड में रहता है।

जालीदार गोल टिक्की डिज़ाइन (Net Style Mehndi Design

PunjabKesari

गोल टिक्की के चारों ओर जालीदार पैटर्न बनाने से हाथों को एक Stylish और Unique Look मिलता है। खासकर भागलपुर, पटना और मुजफ्फरपुर की युवतियां इस डिज़ाइन को ट्रेंडी मानती हैं।

मॉडर्न गोल टिक्की डिज़ाइन | Modern Tikki Mehndi Design

PunjabKesari

इस डिज़ाइन में टिक्की के चारों ओर ज्यामितीय आकृतियां, लाइन्स और डॉट्स बनाए जाते हैं। यह Minimalist Mehndi Look बिहार की नई पीढ़ी की पसंद है, जो परंपरा और आधुनिकता का संगम है।

Simple Gol Tikka Mehndi Designs For Hands | Round Mehndi Design


PunjabKesari

New Flower Gol Tikki Mehndi Design | Simple Easy Mehndi Design

PunjabKesari

Very Easy Gol Tikki Mehndi Designs |  Easy Gol Tikki Mehndi

PunjabKesari


Simple Gol Tikki Mehndi Design | Stylish Gol Tikki Mehndi Design Latest 

PunjabKesari

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!