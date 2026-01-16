Main Menu

Road Accident: गोपालगंज में दर्दनाक हादसा! ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत

Edited By Harman, Updated: 16 Jan, 2026 04:38 PM

गोपालगंज: बिहार में गोपालगंज जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को ट्रक की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बाइक पर सवार दो युवक जा रहे थे। इस दौरान भोरे मीरगंज मुख्य सड़क के रूउता पुल के समीप अनियंत्रित बालू लदे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक का चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। 

सूत्रों ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमाटर्म के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

