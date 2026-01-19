पांचवी की छात्रा को छेड़ता था टीचर, महिलाओं ने स्कूल में घुसकर की जमकर पिटाई; मची अफरा-तफरी

खजौली थाना क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेलाकोठी का है। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में कार्यरत मो. असगर अली पर एक 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। छात्रा ने जब इस संबंधी परिजनों को जानकारी दी तो वह भड़क उठे।...

मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले से एक गंभीर घटना सामने आई है। यहां एक सरकारी शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

मिली जानकारी के अनुसार, खजौली थाना क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेलाकोठी का है। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में कार्यरत मो. असगर अली पर एक 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। छात्रा ने जब इस संबंधी परिजनों को जानकारी दी तो वह भड़क उठे। वहीं मामले की खबर ग्रामीणों तक पहुंची तो उनमें भी आक्रोश फैल गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण, खासकर महिलाएं, स्कूल पहुंच गईं। बताया जा रहा है कि गुस्साए परिजनों और महिलाओं ने आरोपी शिक्षक को घेर लिया और स्कूल परिसर में ही महिलाओं ने चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

परिजनों ने मामले को गंभीर बताते हुए खजौली थाना में शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

