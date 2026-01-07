चाहे हिजाब हो, घूंघट हो या फिर मास्क...अब बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेंगे आभूषण! बिहार के सर्राफा व्यापारियों का बड़ा फैसला

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Jan, 2026 06:06 PM
Bihar News: बिहार के जौहरियों ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से फैसला किया है कि वे चेहरा ढककर दुकान में आने वाले ग्राहकों को आभूषण नहीं बेचेंगे। व्यापारियों के एक संगठन ने बुधवार को यह जानकारी दी।
बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेगा सोना
‘ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन' (एआईजेजीएफ) की बिहार इकाई ने अपने सदस्यों से कहा कि वे ‘फेस मास्क' पहनकर आने वाले लोगों को आभूषण न तो दिखाएं और न ही बेचें। फेडरेशन की बिहार इकाई के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “हमने यह निर्णय लिया है कि जो ग्राहक चेहरा ढककर दुकान में आएंगे, उन्हें हम आभूषण नहीं बेचेंगे। हिजाब पहनने वाली महिलाओं या फेस मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति को आभूषण प्रदर्शित और विक्रय नहीं किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि यह निर्णय सुरक्षा कारणों और जौहरियों व ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
वर्मा ने कहा, “देश के विभिन्न हिस्सों में कई घटनाएं हुई हैं, जहां नकाबपोश लुटेरों ने आभूषण की दुकानों को निशाना बनाया है।” उन्होंने कहा, “अगर ग्राहक चेहरा ढककर आभूषण की दुकान में प्रवेश करते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती। इस कदम से चोरी की किसी घटना की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज के जरिए ग्राहकों की पहचान करने में पुलिस को भी मदद मिलेगी।” वर्मा ने कहा कि मार्च 2025 में भोजपुर जिले में नकाबपोश अपराधियों ने एक आभूषण दुकान से करीब 25 करोड़ रुपये के गहने लूट लिए थे जबकि नवंबर में सिवान में भी एक दुकान में लूट की घटना हुई थी।