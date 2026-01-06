सब्जी उगा कर कैसे लखपति बन रहे बिहार के किसान, इनकी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे

Bihar News: प्रदेश के पुराने लोग बताते है कि आज से 20 साल पहले बिहार में लचर व्यवस्था के कारण किसानों की स्थिति बद से बदत्तर होते जा रही थी, लेकिन साल 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का शासन प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित हो...

Bihar News: प्रदेश के पुराने लोग बताते है कि आज से 20 साल पहले बिहार में लचर व्यवस्था के कारण किसानों की स्थिति बद से बदत्तर होते जा रही थी, लेकिन साल 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का शासन प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस बात का स्पष्ट उदाहरण दे रहे सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के सोनमा गांव के एक सफल किसान जूगेश्वर सिंह व उनके बेटे शशि कुमार। अपने कृषि सफर को याद करते हुए शशि ने बताया कि उनके पिता शुरू से कृषि उत्पादक किसान थे। इंटर की पढाई पूरा करने के बाद वे सरकारी नौकरी की जगह अपने पिता के काम में हाथ बंटाने लगे।

सरकार की योजनाओं के लाभ से उगा रहे अलग-अलग सब्जी

शशि ने यह भी बताया कि सरकार की योजनाओं के लाभ से आज वे और उनके पिता जूगेश्वर सिंह विभिन्न प्रकार की सब्जी उत्पाद कर रहे है। बिहार सरकार के कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर अलग-अलग जगहों से बीज उपचार और सब्जी उत्पादन से संबंधित जानकारी प्राप्त किये और सब्जी उत्पादन में लग गए उनके द्वारा परवल, फूल गोभी, बंधा गोभी, उजला गोभी, बंधागोभी, ब्रोकली और पहली बार गुलाबी गोभी उनके द्वारा उपजाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा उपजाया गयी सब्जी आसानी से सीतामढी बाजिदपुर मंडी, बथनाहा मंडी में बडे-बडे व्यापारी खरीद लेते है।

ढाई एकड में सब्जी उत्पाद करके कमा रहे 10 लाख

वहीं, सफल किसान जुगेश्वर सिंह ने अपने परिवार की जानकारी देते हुए कहा कि आज हमारे घर के तीन बच्चे भी कृषि क्षेत्र में सब्जी, फल व अनाज का उत्पादन करके संपन्न किसान की गाथा लिख रहे है। वहीं परिवार की ढाई एकड़ कृषि जमीन में सालाना 10 लाख रुपए तक की कमाई करके अपने परिवार का खुशी-खुशी लालनपालन कर रहे है। उन्होंने बिहार के किसानों को संदेश देते हुए कहा कि वह सब्जी उत्पादन में आकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते है।

गांव के अन्य किसान भी हो रहे प्रेरित

सफल किसान जुगेश्वर व उनके बेटे शशि की कहानी से प्रेरित होकर उनके गांव सोनमा के किसान राजा कुमार ने कहा कि मैं जुगेश्वर जी से प्रेरित होकर खेत को लीज लेकर सब्जी उत्पादन कर रहा हूं और मैं घर के लोगों के साथ रहकर खुश हूं। जूगेश्वर जी द्वारा ब्रोकली का खेती अभी किया गया है जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं।