"...तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा", पटना में NEET छात्रा की मौत मामले पर RJD सांसद का बड़ा बयान

Patna NEET Student Death: पटना में एक महिला हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक NEET उम्मीदवार की मौत के बाद, जहानाबाद से RJD के लोकसभा सांसद सुरेंद्र यादव ने इस मामले को संभालने के तरीके को लेकर बिहार सरकार की कड़ी आलोचना की। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, यादव ने राज्य में बेहतर कानून-व्यवस्था के बिहार सरकार के बार-बार किए जा रहे दावों पर सवाल उठाया।



"क्या अब बिहार में हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित हैं?”

सांसद सुरेंद्र यादव ने सवाल किया, “नीतीश कुमार और अन्य NDA नेता अक्सर कहते हैं कि 2005 से पहले, बिहार में लोग सूरज डूबने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। आज, मैं उनसे पूछना चाहता हूं - क्या अब बिहार में हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित हैं?” युवती की मौत का जिक्र करते हुए यादव ने कहा, “पटना के एक हॉस्टल में जहानाबाद की एक बेटी के साथ एक सनसनीखेज मामला हुआ है। क्या मुख्यमंत्री अभी भी दावा कर सकते हैं कि बिहार में लोग सुरक्षित हैं? विपक्ष पर आरोप लगाने के बजाय, नीतीश कुमार और NDA नेतृत्व को दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए।”



"जांच में हेरफेर करने की कोशिश की गई"

मुख्यमंत्री के बार-बार दोहराए जाने वाले नारे पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा, “नीतीश कुमार दावा करते हैं कि वह न तो किसी को फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं। तो फिर उनकी सरकार ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? जांच एजेंसियों ने शुरू में जांच में हेरफेर करने की कोशिश की। वे किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले पटना SSP ने गुमराह करने वाले बयान क्यों दिए?” सांसद ने कहा कि वह रविवार को पीड़िता के गांव गए थे और वहां का माहौल बहुत गमगीन था। लड़की के परिवार से मिलकर मैं भावुक हो गया। वह एक होनहार छात्रा थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की राजधानी में ऐसी भयानक घटना हुई।”



यादव ने आगे आरोप लगाया कि राज्य सरकार और पुलिस विभाग ने दोषियों को बचाने की कोशिश में जांच में गड़बड़ी की। “मैं लड़की को न्याय दिलाने के लिए इस मुद्दे को सड़कों से लेकर संसद तक उठाऊंगा। उन्होंने जोर देकर कहा अगर मैं न्याय दिलाने में नाकाम रहा, तो मेरे लिए राजनीति से संन्यास लेना बेहतर होगा।”