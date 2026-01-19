Main Menu

NEET aspirant death Case: SIT और CBI कर रही जांच, ASP पटना सदर ने कहा- हर एंगल से हो रही पड़ताल

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Jan, 2026 11:36 AM

NEET aspirant death Case: बिहार की राजधानी पटना में एक हॉस्टल में रह रहे NEET एस्पिरेंट छात्र की संदिग्ध मौत (NEET aspirant death) के मामले में जांच तेज कर दी गई है। पटना सदर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) अभिनव कुमार ने सोमवार को बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। 

ASP अभिनव कुमार ने कहा, 

“जांच चल रही है और जैसे-जैसे तथ्य सामने आएंगे, उन्हें साझा किया जाएगा। हम सभी एंगल से मामले की पड़ताल कर रहे हैं।” 

SIT और CBI दोनों कर रही जांच

इससे पहले रविवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि बिहार सरकार इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है और CBI ने भी केस अपने हाथ में ले लिया है। 

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए मांझी ने कहा, 

“जिसने भी यह अपराध किया है, वह सजा से नहीं बचेगा। अगर जांच में कोई कठिनाई आती है तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय से भी बात की जाएगी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे।”

माता-पिता का आरोप: हॉस्टल प्रशासन नहीं कर रहा सहयोग

घटना के बाद रविवार को हॉस्टल के बाहर जुटे छात्रों के माता-पिता ने हॉस्टल प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि छात्र की इलाज के दौरान मौत के बाद से हॉस्टल में डर का माहौल है और छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। एक छात्र की मां पूनम सिंह ने कहा कि “बार-बार अनुरोध के बावजूद पेरेंट्स को हॉस्टल परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है।” 

यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पुलिस का बयान 

मामले में कथित यौन उत्पीड़न की खबरें भी सामने आई थीं, हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में यौन या पेनिट्रेटिव हमले की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार छात्र की मौत इलाज के दौरान हुई। फिलहाल, SIT और CBI दोनों एजेंसियां मामले की हर पहलू से जांच कर रही हैं, और आने वाले दिनों में जांच से जुड़े अहम खुलासे होने की संभावना है।


 

