बहन की बर्थ डे पार्टी के बहाने बुलाकर रूम पर ले गया...फिर नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म; बिहार में एक बच्चे की मां से दरिंदगी

Motihari Rape News: बिहार के मोतिहारी जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बहन के बर्थ डे पार्टी के बहाने बुलाकर एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के छतौनी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के अनुसार, जितेंद्र नाम के युवक ने उसे अपनी बहन की जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया था। इतना ही नहीं, महिला को लाने के लिए उसने गाड़ी भी भेजी। महिला अपने बच्चे के साथ पार्टी में जाने के लिए निकली। वहीं, रास्ते में जितेंद्र भी गाड़ी में बैठ गया। पीड़िता के अनुसार, जितेंद्र उसे एक फ्लैट में ले गया, जहां खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला दिया। खाना खाते ही पीड़िता बेहोश हो गई। आरोपित ने बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर महिला ने खुद को अद्धनग्न अवस्था में पाया।

आरोपी गिरफ्तार

वहीं, इसके बाद महिला छतौनी थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र चौरसिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का पति जितेंद्र की दुकान पर काम करता है।