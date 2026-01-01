Bihar IPS Alok Raj: IPS अधिकारी आलोक राज बने BSSC के अध्यक्ष, जानिए इनके बारे में...

Bihar IPS Alok Raj: नीतीश कुमार सरकार ने बुधवार को 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।​​​​​​​नियुक्ति से पहले राज बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध...

नियुक्ति से पहले राज बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद पर कार्यरत थे। उल्लेखनीय है कि राज की यह नियुक्ति उसी दिन हुई, जिस दिन वह तीन दशकों से अधिक लंबे सेवाकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए। अपने करियर के दौरान वह बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।



सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज को एक जनवरी 2026 से पांच वर्षों की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक (जो भी पहले हो) बीएसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।