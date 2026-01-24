Main Menu

  • नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री? ललन सिंह के बाद श्याम रजक का बड़ा बयान

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Jan, 2026 02:10 PM

is nitish kumar s son entering politics a big statement from shyam rajak

Nishant Kumar : निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश को लेकर बिहार की सियासत गरमाई है। जेडीयू नेताओं ललन सिंह और श्याम रजक ने उनके क्षमता और नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि अंतिम फैसला निशांत कुमार का होगा। वहीं, विपक्षी आरजेडी ने इसे सुनियोजित...

Nishant Kumar : केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह (Lalan Singh) द्वारा निशांत कुमार के चुनावी राजनीति में प्रवेश के लिए सार्वजनिक रूप से बात करने के एक दिन बाद, वरिष्ठ जेडीयू नेता और फुलवारीशरीफ विधायक श्याम रजक ने शनिवार को भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए खुले तौर पर इस विचार का समर्थन किया। 

"अंतिम फैसला निशांत कुमार का ही होगा" 

पटना में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, रजक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को एक सक्षम और होनहार नेता बताया, जबकि इस बात पर जोर दिया कि अंतिम फैसला निशांत कुमार का ही होगा। रजक ने कहा, “निशांत कुमार एक सच्चे युवा नेता हैं - बुद्धिमान, शिक्षित, ऊर्जावान और सक्षम। हालांकि, सक्रिय राजनीति में आना पूरी तरह से उनका निजी फैसला है। अगर वह ऐसा चुनते हैं, तो हम तहे दिल से इसका स्वागत करेंगे। उनके नेतृत्व से न केवल युवाओं को बल्कि पूरे बिहार राज्य को फायदा होगा।” 

आरजेडी ने व्यक्त की कड़ी प्रतिक्रिया 

इन टिप्पणियों पर विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने जेडी(यू) पर मुख्यमंत्री के बेटे के लिए एक सुनियोजित राजनीतिक लॉन्च करने का आरोप लगाया। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि हाल की घटनाएं, जिनमें सरस्वती पूजा के दौरान जेडी(यू) कार्यालय में हुई घटनाएं भी शामिल हैं, निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश के लिए माहौल बनाने के लिए जानबूझकर रची गई थीं। 

अहमद ने दावा किया, “जेडी(यू) कार्यालय में हुई घटना निशांत कुमार के राजनीतिक लॉन्च के लिए माहौल बनाने के लिए स्क्रिप्टेड थी। नीतीश कुमार पहले ही अपने आधिकारिक आवास, 1 ऐनी मार्ग पर आने वाले लोगों से अपने बेटे का परिचय करा रहे हैं। जिस तरह से सरस्वती पूजा का कार्यक्रम हुआ, वह एक अनुकूल राजनीतिक माहौल बनाने के सुनियोजित प्रयास का हिस्सा था,” 

