Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहार के इन 19 बस डिपो में मिलेगा घर जैसा पौष्टिक भोजन,  खुलेगी ‘जीविका दीदी की रसोई'

बिहार के इन 19 बस डिपो में मिलेगा घर जैसा पौष्टिक भोजन,  खुलेगी ‘जीविका दीदी की रसोई'

Edited By Harman, Updated: 05 Jan, 2026 08:49 AM

jeevika didi s kitchen will open in 19 bus depots in bihar

बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने ‘जीविका दीदी की रसोई'योजना के तहत प्रदेश के 19 प्रमुख बस डिपो में कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है। परिवहन सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में एक बस डिपो के निरीक्षण के दौरान भोजन और पेयजल की खराब व्यवस्था...

Bihar News: बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने ‘जीविका दीदी की रसोई'योजना के तहत प्रदेश के 19 प्रमुख बस डिपो में कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है। परिवहन सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में एक बस डिपो के निरीक्षण के दौरान भोजन और पेयजल की खराब व्यवस्था को देखकर नाराजगी जताई थी और तत्काल सुधार के निर्देश दिये थे। 

इस संबंध में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों और चालकों के लिये उचित भोजन व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुये बस डिपो में‘जीविका दीदी की रसोई'शुरू करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि जीविका योजना ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित है और मंत्री स्वयं इस विभाग के भी प्रभारी हैं, इसलिये परिवहन और ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से इस योजना को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। 

इन जिलों के बस डिपो में खुलेगी ‘जीविका दीदी की रसोई'

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में बांकीपुर, आरा, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, छपरा, सिवान, दरभंगा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा बस डिपो में‘दीदी की रसोई'शुरू की जायेगी। आगे चलकर इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि‘दीदी की रसोई'पहले से अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सफलतापूर्वक संचालित हो रही है, जहां कम कीमत पर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!