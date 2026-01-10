Road Accident: कोहरे का कहर.. कटिहार में NH-31 पर हाइवा से टकराया ऑटो, दो महिलाओं की मौत

बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा हो गया। जिले में घने कोहरे के कहर ने दो जानें छीन ली है। ऑटो और हाइवा के आमने सामने भिड़ंत में मौके ए वारदात पर ऑटो सवार दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गयी । इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

कटिहार (रजनीश कुमार): बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा हो गया। जिले में घने कोहरे के कहर ने दो जानें छीन ली है। ऑटो और हाइवा के आमने सामने भिड़ंत में मौके ए वारदात पर ऑटो सवार दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गयी । इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे की वजह लो विजिबिलटी का होना बताया जा रहा हैं ।

मिली जानकारी के अनुसार, पूरा मामला प्राणपुर थाना क्षेत्र के NH 31 का है। जहाँ कुरसंडा मदरसा के समीप ऑटो और हाइवा के आमने सामने की टक्कर हो गई। वहीं इस सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। वहीं अन्य तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में मौत की शिकार हुई मृतक महिलाओं की पहचान संजली हेम्ब्रम और मंती सोरेन के रूप में हुई है।

इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है।