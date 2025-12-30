Bihar IAS Officer: इस महीने एक दर्जन से अधिक IAS अधिकारी विदेश दौरे पर, पहली पसंद बना ये देश

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Dec, 2025 01:42 PM

Bihar IAS Officer: बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के करीब एक दर्जन से अधिक अधिकारी दिसंबर में विदेश दौरे पर हैं या हाल ही में अपनी यात्राएं पूरी कर चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, दिसंबर में एक दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों ने अवकाश लिया है। अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए पहली पसंद अमेरिका रही, जबकि दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया रहा। 

विभाग के अनुसार, 2014 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात नंद किशोर शाह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 27 दिनों तक छुट्टी मना रहे हैं। उन्होंने चार दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक अवकाश लिया है। वहीं, 2015 बैच की आईएएस अधिकारी और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक के पद पर तैनात जे. प्रियदर्शिनी विशेष अवकाश पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 90 दिनों के लिए गई हैं। वह 10 दिसंबर 2025 से नौ मार्च 2026 तक अवकाश पर रहेंगी। 

भविष्य निधि निदेशालय के निदेशक और 2013 बैच के आईएएस अधिकारी जय प्रकाश सिंह भी अमेरिका की यात्रा पर हैं। सीतामढ़ी की जिलाधिकारी और 2016 बैच की आईएएस अधिकारी रिची पांडेय 20 दिसंबर 2025 से तीन जनवरी 2026 तक विदेश प्रवास पर है। इसी तरह, 2013 बैच की आईएएस अधिकारी गीता सिंह 22 दिसंबर 2025 से छह जनवरी 2026 तक कुल 16 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं। इंडोनेशिया की यात्रा करने वालों में आईएएस अधिकारी कृष्ण गुप्ता शामिल हैं, जिन्होंने चार दिसंबर 2025 से आठ जनवरी 2026 तक अवकाश लिया हुआ है। 

इसके अलावा, 2024 बैच के आईएएस अधिकारी विक्रम सिंह 26 नवंबर से 11 दिसंबर 2025 तक विदेश में अवकाश बिता चुके हैं। विभाग के अनुसार, 2017 बैच के आईएएस अधिकारी आरिफ अहसन ने तुर्किये की राजधानी इस्तांबुल की 12 दिनों की विदेश यात्रा की। वह 16 से 27 दिसंबर 2025 तक वहां रहे। वहीं, 2022 बैच के आईएएस अधिकारी किसलय कुशवाहा मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका घूम रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि सभी अधिकारियों ने नियमानुसार अवकाश लेकर विदेश यात्राएं की हैं। 

