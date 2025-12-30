पुलिस ने नाके पर रोकी कार, तलाशी में मिला कुछ ऐसा देखकर उड़े सभी के होश, 2 लोगों को तुरंत किया गिरफ्तार

Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Dec, 2025 02:28 PM
Cough syrup seized in Supaul: बिहार में सुपौल जिले की पुलिस ने सोमवार को भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने बताया कि सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या 27 पर स्थित कोसी महासेतु के समीप से एक चार पहिया वाहन द्वारा प्रतिबंधित सामानों की तस्करी की जाने बाली है। इस सूचना पर कोसी महासेतु पर वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। इस दौरान एक चार पहिया वाहन को रोक कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से आठ बोरों में रखी 1600 बोतलें प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की गई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।