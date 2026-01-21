Main Menu

  • Ration Card: बिहार में राशन कार्ड से हटेंगे लाखों नाम! ये रही बड़ी वजह

Edited By Harman, Updated: 21 Jan, 2026 11:25 AM

millions of names will be removed from ration cards in bihar

Bihar Ration Card News: बिहार में राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders in Bihar) के लिए अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food and Consumer Protection Department) ने 38 जिलों के करीब 52.22 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड...

Bihar Ration Card News: बिहार में राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders in Bihar) के लिए अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food and Consumer Protection Department) ने 38 जिलों के करीब 52.22 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि आधार वेरिफिकेशन में गलत जानकारी या कुछ कमियां पाई जाने के कारण कार्रवाई की गई है। ऐसे में लोग अब  मुफ्त अनाज (Free Ration Service) पाने से वंचित रह सकते हैं।

बता दें कि वर्तमान में राज्य में कुल 5.92 करोड़ राशन कार्ड होल्डरों का आधार वेरिफिकेशन किया जा चुका है। वहीं, 6.74 करोड़ लाभुकों की आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) अभी बाकी है। विभाग ने साफ़ किया है कि जिन लोगों का वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुआ है, वे लोग मुफ्त राशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

बिहार सरकार ने शुरू की ऑनलाइन सुविधा

बिहार में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया। इसके आवेदन के लिए वेबसाइट Rconline.bihar.gov.in पर जाना होगा। वहां 'न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान' पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां परिवार के किसी सदस्य के नाम से फॉर्म भरने के बाद मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। इसके बाद नई आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन पत्र भरा जा सकता है। 

आवेदन प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज कर आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र , परिवार का फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर का फोटो, तथा यदि शर्तें लागू हो तो विकलांगता, आय या जाति प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। आवेदन जमा करने के बाद रेफरेंस नंबर मोबाइल पर एसएमएस के जरिए प्राप्त होगा, जिससे आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकेगा। 

