Chhapra News: नाबालिग लड़की से दरिंदगी, तीन युवकों ने बारी-बारी दुष्कर्म; दो आरोपी गिरफ्तार

Chhapra News : बिहार में सारण जिले के सहाजीतपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।



पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसकी सूचना पीड़िता के परिजनों ने थाना पुलिस को दी। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेजा।



सूत्रों ने बताया कि इस मामले के दो अभियुक्त हाफिजपुर गांव निवासी पवन कुमार पाण्डेय तथा सन्नी कुमार राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।