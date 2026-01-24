Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Chhapra News: नाबालिग लड़की से दरिंदगी, तीन युवकों ने बारी-बारी दुष्कर्म; दो आरोपी गिरफ्तार

Chhapra News: नाबालिग लड़की से दरिंदगी, तीन युवकों ने बारी-बारी दुष्कर्म; दो आरोपी गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Jan, 2026 12:24 PM

minor girl was subjected to brutality three young men raped her one after anoth

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसकी सूचना पीड़िता के परिजनों ने थाना पुलिस को दी। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सदर अस्पताल...

Chhapra News : बिहार में सारण जिले के सहाजीतपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसकी सूचना पीड़िता के परिजनों ने थाना पुलिस को दी। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेजा। 

सूत्रों ने बताया कि इस मामले के दो अभियुक्त हाफिजपुर गांव निवासी पवन कुमार पाण्डेय तथा सन्नी कुमार राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!