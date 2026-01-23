Main Menu

पहले 12 वर्षीय बच्चे को मारी टक्कर, फिर घायल को बोरे में भरकर... बिहार में रुह कंपा देने वाला हादसा

23 Jan, 2026

Bihar News: बिहार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां ट्रक की टक्कर से एक मासूम बच्चा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे जख्मी हालत में बोरी में भरकर झोपड़ी में फेंक दिया गया। वहीं इस घटना में बच्चे की जान चली गई।

घायल मासूम बोरी में भरकर बंद झोपड़ी में फेंका

मिली जानकारी के मुताबिक,घटना मुगेंर जिले के जमालपुर रेल थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान सोनी हांडी के 12 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रेलवे माल गोदाम के समीप आदित्य कुमार खड़ा था। इस दौरान ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक चालक और खलासी ने घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय उसे बोरी में बंद कर पास की एक झोपड़ी में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद झोपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे, तब इस अमानवीय घटना का खुलासा हुआ।

गुस्साए लोगों ने किया हंगामा

स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को आनन-फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर हंगामा किया। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।
 

